"Сами виноваты". Страховщик рассказал, как получить страховую выплату при аварии с электросамокатом

Водителю электросамоката, попавшему в ДТП, или столкнувшемуся со средством индивидуальной мобильности (СИМ) пешеходу положены страховые выплаты, сообщает АСН со ссылкой на страховую компанию "Согласие".
Страховщик пояснил, что пострадавший может получить компенсацию по полису ОСАГО автовладельца, участвовавшего в аварии. Для этого владельцу средства индивидуальной мобильности (СИМ) нужно обратиться к страховщику водителя машины, с которой произошло столкновение.
По словам страховщика, если самокатчик не справился с управлением и получил травму, он тоже может рассчитывать на выплату по одному из видов страховок. Если это полис от несчастных случаев, то пострадавший должен обратиться за возмещением к страховщику после окончания лечения, предоставив медицинские справки и выписки. Также риски травм при езде на самокате включены в стандартный полис накопительного или инвестиционного страхования жизни, добавили в "Согласии".
Если водитель СИМ планирует кататься на самокате во время путешествия, то нужно оформить полис с включением риска "активный отдых", подчеркнул страховщик. В этом случае при получении травмы ему будет оказана необходимая медицинская помощь.
В России кроме получения медпомощи по ОМС самокатчик также может обратиться в страховую компанию по полису ДМС, отметили в страховой компании.
Если пешеход столкнулся с самокатом, он может получить медицинскую помощь по ОМС, а также обратиться к страховщику по полису страхования от несчастных случаев, ДМС или по договору страхования жизни и здоровья, рассказали в "Согласии".
В "Согласии" уточнили, что если инцидент произошел за границей, то медпомощь будет предоставлена туристу по стандартной программе страхования путешественников.
Страховая компания заметила, что по ее статистике, в 90% случаев в авариях виноваты сами водители самокатов. Основных причин три: самокатчики нарушают правила дорожного движения, развивают высокую скорость и неправильно рассчитывают траекторию движения, рассказали в "Согласии".
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