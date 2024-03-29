"Сами виноваты". Страховщик рассказал, как получить страховую выплату при аварии с электросамокатом

"Согласие": водители самокатов и пешеходы при аварии имеют право на компенсацию

2:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Водителю электросамоката, попавшему в ДТП, или столкнувшемуся со средством индивидуальной мобильности (СИМ) пешеходу положены страховые выплаты, сообщает АСН со ссылкой на страховую компанию "Согласие".

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Компенсации для самокатчиков

Страховщик пояснил, что пострадавший может получить компенсацию по полису ОСАГО автовладельца, участвовавшего в аварии. Для этого владельцу средства индивидуальной мобильности (СИМ) нужно обратиться к страховщику водителя машины, с которой произошло столкновение.

По словам страховщика, если самокатчик не справился с управлением и получил травму, он тоже может рассчитывать на выплату по одному из видов страховок. Если это полис от несчастных случаев, то пострадавший должен обратиться за возмещением к страховщику после окончания лечения, предоставив медицинские справки и выписки. Также риски травм при езде на самокате включены в стандартный полис накопительного или инвестиционного страхования жизни, добавили в "Согласии".

Если водитель СИМ планирует кататься на самокате во время путешествия, то нужно оформить полис с включением риска "активный отдых", подчеркнул страховщик. В этом случае при получении травмы ему будет оказана необходимая медицинская помощь.

В России кроме получения медпомощи по ОМС самокатчик также может обратиться в страховую компанию по полису ДМС, отметили в страховой компании.

Если пострадал пешеход

Если пешеход столкнулся с самокатом, он может получить медицинскую помощь по ОМС, а также обратиться к страховщику по полису страхования от несчастных случаев, ДМС или по договору страхования жизни и здоровья, рассказали в "Согласии".

В "Согласии" уточнили, что если инцидент произошел за границей, то медпомощь будет предоставлена туристу по стандартной программе страхования путешественников.

Страховая компания заметила, что по ее статистике, в 90% случаев в авариях виноваты сами водители самокатов. Основных причин три: самокатчики нарушают правила дорожного движения, развивают высокую скорость и неправильно рассчитывают траекторию движения, рассказали в "Согласии".