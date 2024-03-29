Высокий суд Англии и Уэльса принял решение о рассмотрении иска лизингодателей против российских авиакомпаний в Лондоне

Лондонский суд рассмотрит иск лизингодателей к российским авиакомпаниям

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Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне принял решение о том, что иск, поданный группой западных лизингодателей и страховщиков против российских авиакомпаний, будет рассмотрен на территории королевства. Эту информацию распространило агентство ТАСС, ссылаясь на Reuters.

Фото: flickr.com by Bill Abbott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По мнению судьи Эндрю Хеншоу, в России истцы вряд ли смогут добиться справедливого судебного разбирательства. Среди компаний, требующих компенсации от российских авиакомпаний, значатся ирландская AerCap и американская Carlyle Aviation Partners.

В марте 2022 года, после введения санкций западными странами против российской авиации, президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации. Этот закон дал возможность российским авиаперевозчикам регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. В результате несколько российских авиакомпаний, включая группу "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии", завершили страховое урегулирование по десяткам самолетов с зарубежными лизингодателями. Эти компании прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды воздушных судов.