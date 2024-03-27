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Собственник рудника "Пионер", где заблокированы 13 горняков, заключал договор ОСОПО в "СОГАЗе"

Ответственность владельца аварийного рудника "Пионер" застрахована в СК "СОГАЗ"

1:15
Страхование

Гражданская ответственность владельца горно-гидрометаллургического комбината "Пионер" в Зейском округе Амурской области, где в результате обвала оказалось заблокировано 13 горняков, застрахована в АО "СОГАЗ", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе страховщика.

Ответственность владельца аварийного рудника "Пионер" застрахована в СК "СОГАЗ"
Фото: panoramio.com by Шабанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Страховой договор был заключён в рамках ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (ОСОПО).

"СОГАЗ" ожидает окончания спасательной операции и передает самые искренние слова поддержки родным и близким горняков, которые оказались под завалом", — сказали в пресс-службе.

Закон ОСОПО действует в России с 2012 года и обязывает выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим из-за аварий на опасных объектах.

Авария на золоторудном месторождении "Пионер" произошла 18 марта, судьба заблокированных в руднике рабочих пока неизвестна. В понедельник правоохранительные органы задержали управляющего директора рудника. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. По мнению следствия, управляющий знал, что карьер заполнен водой, но пренебрег работами по осушению.

На руднике "Пионер" приостановлены работы внутри шахты
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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