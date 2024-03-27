Собственник рудника "Пионер", где заблокированы 13 горняков, заключал договор ОСОПО в "СОГАЗе"

Ответственность владельца аварийного рудника "Пионер" застрахована в СК "СОГАЗ"

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Гражданская ответственность владельца горно-гидрометаллургического комбината "Пионер" в Зейском округе Амурской области, где в результате обвала оказалось заблокировано 13 горняков, застрахована в АО "СОГАЗ", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе страховщика.

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Страховой договор был заключён в рамках ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (ОСОПО).

"СОГАЗ" ожидает окончания спасательной операции и передает самые искренние слова поддержки родным и близким горняков, которые оказались под завалом", — сказали в пресс-службе.

Закон ОСОПО действует в России с 2012 года и обязывает выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим из-за аварий на опасных объектах.

Авария на золоторудном месторождении "Пионер" произошла 18 марта, судьба заблокированных в руднике рабочих пока неизвестна. В понедельник правоохранительные органы задержали управляющего директора рудника. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. По мнению следствия, управляющий знал, что карьер заполнен водой, но пренебрег работами по осушению.