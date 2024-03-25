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Инженеры и спасатели покинули шахту рудника "Пионер" из-за опасности повторного прорыва породы

Рудник "Пионер" с большой вероятностью заполнен водой

0:58
Происшествия

Стало известно, что рудник "Пионер", который находится в Амурской области, скорее всего заполнен водой. В связи с опасносью повторного прорыва породы и обвала борта карьера спасателям и инженерам прешлось покинуть шахту.

Рудник "Пионер" с большой вероятностью заполнен водой
Фото: 28.mchs.gov.ru by ГУ МЧС по Амурской области is licensed under Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная

Напомним, что обрушение породы произошло 18 марта, под землей в тот момент находились 13 вахтовиков. Бурение еще трех скважин в настоящее время проходит по плану.

"На глубине 153 метра, как показывает разведка, в горных выработках есть вода. Скорее всего другие выработки рудника затоплены", — пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

О том, что спасателям и инженерам предстоить делать дальше, решат на техсовете.

Прорыв льда и породы произошел на глубине 97 метров. Это выше последнего официального местонахождения горняков на 50 метров. Причем, весь объем прорыва составил 195 тысяч кубометров.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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