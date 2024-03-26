Возмещение убытков от природных катастроф будет обходиться в сотни миллиардов долларов

Swiss Re: страховой ущерб удвоится в ближайшие 10 лет из-за изменений климата

1:30 Your browser does not support the audio element. Страхование

Swiss Re Institute предупредила, что страховой ущерб в ближайшие 10 лет может удвоиться. Всему виной — изменения климата, пишет Insurance Business.

Фото: PickPik is licensed under CC0

Эксперты компании указывают на рост температуры на планете и более частые экстремальные погодные явления, которые наносят серьёзный ущерб. Так, только в 2023 году страховой ущерб из-за стихийных бедствий достиг 108 млрд долларов. И ежегодно рост этих цифр составляет 5-7% вот уже 30 лет.

Отмечается, что с 1994 года страховые убытки от природных катаклизмов по всему миру опередили глобальный экономический рост — 5,9% против прироста планетарного ВВП на 2,7%.

Как отметил главный экономист Swiss Re Institute Жером Жан Эгели, тенденция последних трёх десятилетий теперь усугубляется изменением климата, из-за которого штормы и наводнения становятся всё более разрушительными.

— Поскольку 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, а 2024 год начался аналогичным образом, обеспечение устойчивости и доступности страхования имущества требует совместных усилий со стороны частного сектора, государственных органов и общества в целом, чтобы смягчить последствия и адаптироваться к всё более суровым погодным условиям, — добавил генеральный директор Global Clients & Solutions Swiss Re Мозес Оджейсекоба.