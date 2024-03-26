Прояснилась дальнейшая судьба потерявшей лицензию страховой компании "АрсеналЪ"

АСВ не обнаружило признаков банкротства в СК "АрсеналЪ"

0:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Временная администрация прекратила работу в страховой компании "АрсеналЪ". Соответствующий приказ опубликовал Банк России.

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Как пишет АСН, временным руководством в фирме было Агентство по страхованию вкладов. Оно обнаружило, что признаков банкротства страховщика нет. На конец 2023 года активы "АрсеналЪ" стоили 1,36 млрд рублей, а обязательства составляли 1,32 млрд рублей.

В связи с этим, временная администрация прекращает работу в страховой компании.

У "АрсеналЪ" отозвали лицензию в декабре 2023 года. Как заявлял Центробанк, фирма не соблюдала минимально допустимого размера капитала и взятых обязательств.