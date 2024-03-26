Россияне стали меньше мошенничать с полисами ОСАГО

ЦБ: число регионов с высокими рисками мошенничества с ОСАГО снизилось

0:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ранее таких субъектов было 12, а сейчас их стало 5, следует из данных финансового регулятора. Самые высокие риски сохранились в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Новосибирской области.

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Из "красного" списка были вычеркнуты Иркутская область, Бурятия, Приморский край, Хакасия, Кабардино-Балкария, Хабаровский край, Северная Осетия. Это произошло благодаря борьбе с мошенничеством в сфере страхования, подчеркнули в Банке России.

Кроме того, в 75 регионах владельцы полиса стали реже попадать в ДТП, причём в большинстве из них — на 10% и больше, а в семи областях — на 20% и более.