В России беспородные собаки и котики оказались самыми частыми "клиентами" страховых компаний

"Росгосстрах": россияне чаще всего страхуют беспородных животных

1:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

Россияне чаще всего страхуют беспородных собак и кошек, сообщили "Росгосстрах" и компания "Пульс".

Фото: unsplash.com by Игорь Овсянников is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Такие результаты они получили, проанализировав страховые программы "Зверье мое" и "Пульс. Питомец".

Выяснилось, что на долю дворняг приходится 39,89% "собачьих" страховых полисов, а среди застрахованных кошек число беспородных составляет 70,77%.

Что касается породистых животных, то чаще всего владельцы страхуют котов и собак родом с Британских островов.

Так, лидером среди псовых оказался йоркширский терьер (4,15%). "Серебро" у вельш-корги-пемброк (3,34%), а французский бульдог и китайский мопс разделили почетное третье место (2,8% и 2,37% соответственно).

Среди кошек страховую защиту чаще всего имеют британская короткошерстная (4,6%) и шотландская вислоухая (4,5%). За ними следуют американский мейн-кун (3,66%) и сфинкс (2%).

Есть в рейтинге страховщиков и редкие породы. Среди собак это грюнендаль, ксолоитцкуинтли и лаготто-романьоло. А среди кошек - шартрез, меконгский бобтейл и селкирк-рекс длинношерстный.

Ранее страховщики рассказали о самых необычных страховых инцидентах с животными.