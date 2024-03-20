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Коты, змеи, пауки и крокодилы: необычные страховые случаи с животными

Страховые компании рассказали о необычных случаях с животными

1:28
Страхование

Туристы нередко попадают в забавные и не очень инциденты с животными. Компания "Ингосстрах" поделилась интересными случаями из своей практики.

Страховые компании рассказали о необычных случаях с животными
Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В 2023 году на Кипре мужчина собрал плоды инжира с деревьев и сложил их в пакет. На его несчастье в этом саду другие приезжие часто кормили кошек. Услышав шуршание пакета, животные бросились туристу навстречу. В итоге мужчина наступил на одну из кошек и упал, получив травмы. Страховщику пришлось оплатить визиты клиента к травматологу и стоматологу, а также обезболивающие лекарства.

А в Кении супружеская пара отправилась на крокодиловую ферму. В какой-то момент супруг решил сфотографироваться с крокодилом, но тот укусил его за руку. Мужчине потребовалась срочная операция стоимостью 2 тысячи евро — расходы покрыла страховая компания, и спустя сутки путешественник вернулся к отдыху.

Третий случай произошел в сельской местности на просторах России. Страхователя укусила змея-щитомордник. Её яд не опасен для жизни, но вызывает сильную боль. Пострадавшего сначала доставили в сельскую больницу, а оттуда отправили на вертолёте в город. Лечение обошлось в 50 тысяч рублей, всё оплатила страховая фирма.

И, наконец, дважды клиентов "Ингосстраха" кусали "чёрные вдовы" — пауки-каракурты, но благодаря наличию полиса всё для граждан обошлось благополучно.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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