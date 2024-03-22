ЦБ РФ: банк "Стрела" был тесно связан с теневым бизнесом

Вкладчики потерявшего лицензию банка "Стрела" начнут получать компенсации в апреле. Об этом пишет агентство "ТАСС".
Как заявили в Агентстве по страхованию вкладов, выплаты клиентам финансовой организации начнутся не позднее 5 апреля.
Известно, что "Стрела" специализировалась на переводах между Киви-банком и другими участниками финансового рынка, однако в большинстве своём через него получал прибыль теневой бизнес — нелегальные онлайн-казино, букмекеры и сервисы по обмену криптовалюты.
В Центробанке России заявили, что банк неоднократно нарушал российские законы, а также не исполнял требования регулятора.
Отметим, что в 2024 году "Стрела" стала третьим банком, потерявшим лицензию. Организация работала с 1992 года, занимала место в четвёртой сотне в банковской системе страны.
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