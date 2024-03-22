ЦБ РФ: банк "Стрела" был тесно связан с теневым бизнесом

АСВ начнёт выплаты вкладчикам банка "Стрела" не позднее 5 апреля

0:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Вкладчики потерявшего лицензию банка "Стрела" начнут получать компенсации в апреле. Об этом пишет агентство "ТАСС".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как заявили в Агентстве по страхованию вкладов, выплаты клиентам финансовой организации начнутся не позднее 5 апреля.

Известно, что "Стрела" специализировалась на переводах между Киви-банком и другими участниками финансового рынка, однако в большинстве своём через него получал прибыль теневой бизнес — нелегальные онлайн-казино, букмекеры и сервисы по обмену криптовалюты.

В Центробанке России заявили, что банк неоднократно нарушал российские законы, а также не исполнял требования регулятора.

Отметим, что в 2024 году "Стрела" стала третьим банком, потерявшим лицензию. Организация работала с 1992 года, занимала место в четвёртой сотне в банковской системе страны.