Кадровый голод не тетка. Рекордно низкая безработица вынуждает бизнес заманивать сотрудников медстраховкой

Работодатели начали предлагать ДМС на фоне дефицита сотрудников

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

В условиях дефицита на рынке труда компании начали чаще оформлять корпоративные программы добровольного медицинского страхования (ДМС), сообщает "Суверенная экономика".

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Издание отмечает, что сборы в ДМС в 2023 году выросли на 18,6%, до 253,5 млрд рублей. В 2022 году этот показатель также увеличился — на 7%.

При этом рост числа компаний, предлагающих ДМС сотрудникам, наблюдается во всех секторах — как в крупном, так и в малом и среднем бизнесе. Разница лишь в цене страховки — малые и средние предприниматели обычно покупают программы без стоматологии и госпитализации, так как полноценная страховка им не по карману.

Руководитель направления развития страховых продуктов и лояльности клиентов СК "Согласие" Дмитрий Суровцев отметил, что основной рост продаж программ ДМС наблюдается в регионах, так как там кадровый дефицит выше, чем в столице или Санкт-Петербурге.

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