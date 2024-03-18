От BMW до Haval. «Ингосстрах» назвал марки автомобилей, которые чаще всего попадали в ДТП в прошлом году из-за ДТП

«Ингосстрах» назвал самые "аварийные" марки автомобилей в 2023 году

1:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году чаще всего участниками ДТП в России становились автомобили марок Porsche, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz и Haval, сообщает АСН со ссылкой на статистику страховой компании "Ингосстрах".

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Страховщик отметил, что владельцы этих авто чаще всего обращались за возмещением убытков по ДТП. При этом по сравнению с 2022 годом частота убытков по таким машинам уменьшилась в среднем от 6% до 15%, добавили в "Ингосстрахе". Всего в компании в 2023 году было застраховано по каско более 162 тыс. подержанных авто - старше 1 месяца или с пробегом свыше 200 км. Убытков было заявлено 17,4 тысячи убытков по каско.

В целом в 2023 году больше всего обращений (60%) в «Ингосстрах» было связано с ДТП, повреждениями отскочившим или упавшим предметом, повреждениями на стоянке и противоправными действиями третьих лиц.

Самыми повреждаемыми деталями автомобилей, по данным страховщика, как и в 2022 году, оставались передний бампер, ветровое стекло, задний бампер, переднее крыло, брызговик крыла и задняя дверь.

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