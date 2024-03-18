Будьте осторожны: что такое страховое мошенничество и как не стать жертвой мошенников

Эксперты рассказали, как не стать жертвой страхового мошенничества

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Чаще всего, когда говорят о страховом мошенничестве, подразумевают обман со стороны застрахованных клиентов. Но нередки случаи, когда страховая компания поступает недобросовестно или люди сталкиваются с настоящими мошенниками.

Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Иногда люди сталкиваются с продажей поддельных полисов ОСАГО. После того как машину ставят на учет, автовладельцы могут встретить уличных агентов, которые предлагают оформить полис по крайне низкой цене. Бланк полиса обычно настоящий, но в страховых компания он будет считаться недействительным. Проблемы обнаружатся, если произойдет страховой случай. Автовладелец не сможет отремонтировать машину или получить выплаты.

Нередки случаи с онлайн-мошенничеством. Многие оформляют полис ОСАГО в интернете, так как это экономит время. Но есть риск попасть на поддельную страницу страховой компании. Внимательно проверяйте, куда вы заходите, важно убедиться, что сайт компании официальный.

Некоторые страховщики навязывают страховку, а точнее пользуются тем, что клиенты не всегда читают договор и не проверяют, что подписывают.