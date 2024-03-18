Россиянам придётся страховать жильё от стихийных бедствий в Турции уже в 2024 году

Россиян могут обязать страховать жильё от стихийных бедствий в Турции

В Турции могут ввести обязательное страхование недвижимости от стихийных катастроф. Об этом заявил министр финансов страны Мехмет Шимшек.

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Вероятно, закон может затронуть не только граждан Турции, но и владельцев недвижимости в стране с другим гражданством, в том числе россиян. Шимшек уточнил, что нововведение может заработать в третьем или четвёртом квартале 2024 года.

При этом в Турции уже существует похожее требование — владельцы недвижимости должны страховать имущество от стихийных бедствий в рамках программы DASK, но сейчас немногие следуют этому требованию.

Отметим, что согласно данным от июня 2023 года, россияне лидировали по числу иностранных покупателей недвижимости в Турции.