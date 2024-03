Россиянам придётся страховать жильё от стихийных бедствий в Турции уже в 2024 году

В Турции могут ввести обязательное страхование недвижимости от стихийных катастроф. Об этом заявил министр финансов страны Мехмет Шимшек.

Фото: de.wikipedia.org by Vitalis Eichwald is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported