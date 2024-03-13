Пожилым россиянам назвали подходящие виды страхования

Благодаря страхованию люди могут защитить себя, если случилась непредвиденная ситуация. Страховая компания в таком случае берет на себя возникшие расходы.
Экономист Дмитрий Полусуров рассказал, что россиянам пожилого возраста можно оформить рисковое страхование жизни. Оно является универсальным продуктом, который подбирается индивидуально. Стоит учитывать, что с возрастом уменьшается подвижность, из-за чего повышается риск получения травмы.
Есть еще накопительное страхование жизни. Этот финансовый инструмент похож на депозит. Можно выбрать личное страхование, предусмотренное для лечения отдельного заболевания.
Пожилым россиянам можно воспользоваться автострахованием. Для такой категории предусматриваются скидки за срок вождения, инвалидам возмещается часть страховки.
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