Пожилым россиянам назвали подходящие виды страхования

Пожилым россиянам рассказали, зачем страховать жизнь и имущество

0:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Благодаря страхованию люди могут защитить себя, если случилась непредвиденная ситуация. Страховая компания в таком случае берет на себя возникшие расходы.

Фото: flickr.com by Ernst Vikne is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Экономист Дмитрий Полусуров рассказал, что россиянам пожилого возраста можно оформить рисковое страхование жизни. Оно является универсальным продуктом, который подбирается индивидуально. Стоит учитывать, что с возрастом уменьшается подвижность, из-за чего повышается риск получения травмы.

Есть еще накопительное страхование жизни. Этот финансовый инструмент похож на депозит. Можно выбрать личное страхование, предусмотренное для лечения отдельного заболевания.

Пожилым россиянам можно воспользоваться автострахованием. Для такой категории предусматриваются скидки за срок вождения, инвалидам возмещается часть страховки.