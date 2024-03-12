Сразу несколько стран, в том числе Турция, Иран и Казахстан, могут стать участниками новой системы международного автострахования

Турция и Казахстан могут присоединиться к "Синей карте"

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Российский союз автостраховщиков выступил за присоединение к "Синей карте" сразу пяти стран. Об этом заявил "Известиям" глава РСА Евгений Уфимцев.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам Уфимцева, речь идёт о Турции, Азербайджане, Иране, Казахстане и Киргизии. Первые три страны могут стать участниками "Синей карты" уже в 2024 году, а Казахстан — в следующем году. Что касается киргизской стороны, с нею переговоры только начались, пояснил Уфимцев.

Как пишет издание, международный полис будет на 20% дешевле, чем автостраховка в государствах-участницах договора.

При этом система уже работает в Белоруссии и пользуется там популярностью, потому что водители предпочитают оформить страховку заранее, а не искать, где купить её в другой стране, сказано в публикации.

Напомним, до июня 2023 года Россия была участницей "Зелёной карты" — международного полиса автострахования, однако членство нашей страны "заморозили" на неизвестный срок. В связи с этим было решено создать аналог этой системы со странами-партнёрами Москвы.