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"Балт Ассистанс" посоветовали отправляющимся за границу туристам объективно оценивать риски при оформлении страховки

Специалисты объяснили, почему не стоит экономить на страховке в путешествии

1:30
Страхование

Собираясь за границу, не стоит экономить на страховке, так как лечение в другой стране может обойтись гораздо дороже, рассказали специалисты страховой компании "Балт Ассистанс".

Специалисты объяснили, почему не стоит экономить на страховке в путешествии
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

По словам экспертов компании, перед поездкой за рубеж многие путешественники покупают страховой полис с минимальным покрытием в 30 тысяч долларов или евро. Этой суммы не хватит на оплату медицинских расходов в случае непредвиденной ситуации, объяснили в "Балт Ассистанс".

Один из подобных случаев был зарегистрирован компанией. Застрахованный навещал сына в Японию, когда почувствовал острую боль в груди. Ранее у него не наблюдалось хронических заболеваний, и мужчина считал себя здоровым. По страховке ему провели экстренную коронографию и диагностировали инфаркт миокарда. Лечение заняло две недели и стоило застрахованному более 38 тысяч долларов. Их полностью покрыла страховка.

В другом случае у застрахованного обострился аппендицит, и ему потребовалось экстренное лечение. Мужчине выставили счет порядка 64 тысяч долларов, но оформленной страховки не хватило, чтобы покрыть все расходы. Оставшуюся сумму он вынужден был выплатить сам.

Учитывая риски, специалисты ООО "Балт Ассистанс" посоветовали объективно оценивать риски для здоровья и позаботиться о страховке с достаточной суммой.

Ранее финансовый консультант дал россиянам рекомендации по выбору страховой компании.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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