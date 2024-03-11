Как при выборе страховой компании учесть все её нюансы: опыт работы, лицензии, отзывы. Рассказываем, как

Финансовый консультант дал рекомендации по выбору страховой компании

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Финансовый консультант Алексей Родин поделился информацией, на что обращать внимание при выборе страховой компании, — сообщает издание РИАМО.

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По словам эксперта, прежде всего при выборе страховой компании нужно учитывать такие факторы, как стаж работы и наличие лицензии. Например, проверить лицензию возможно на сайте Центробанка. Там нужно зайти в раздел "Субъекты страхового дела". Обязательно обратите внимание и на то, сколько времени уже работает компания. Если она ведет деятельность давно, то, скорее всего, она имеет хорошую репутацию и клиентскую базу.

"В страховом бизнесе наличие большого количества клиентов крайне важно, так как это говорит о регулярном поступлении большого объема страховых премий на счета компании, что, в свою очередь, дает страховой компании возможность делать страховые выплаты", — отметил специалист.

Эксперт советует также проверить организацию в интернете, то есть посмотреть, были ли случаи с задержками страховых выплат, судебные разбирательства с клиентами и вообще на отзывы о деятельности компании.