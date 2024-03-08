Служащие в страховой отрасли не жалеют денег на подарки любимым женщинам, свидетельствуют результаты опроса

Работники страхования оказались самыми щедрыми в выборе подарков на 8 марта

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сотрудники страховых компаний предпочитают не экономить на подарках в преддверии 8 марта. Об этом говорят результаты опроса, проведённые аналитиками "Авито".

Фото: geschenkhamster.de is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как пишет "ФедералПресс", опрос был проведён среди 10 тысяч россиян накануне Международного женского дня. Ожидаемо оказалось, что мужчины на этот праздник тратят больше денег, чем женщины.

— Представители сфер страхования, консалтинга и профессиональных услуг оказались самыми щедрыми в выборе подарков, — сказано в публикации.

При этом самый дорогой подарок на 8 марта стоит больше 300 тысяч рублей, а самые популярные презенты в этот день — цветы, сладости, косметика, украшения, гаджеты, билеты в путешествие или на мероприятие, и одежда.

Напомним, ранее женщины-лидеры в страховом бизнесе рассказали, чего ожидали от работы в этой сфере и с чем столкнулись в реальности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.