Служащие в страховой отрасли не жалеют денег на подарки любимым женщинам, свидетельствуют результаты опроса

Сотрудники страховых компаний предпочитают не экономить на подарках в преддверии 8 марта. Об этом говорят результаты опроса, проведённые аналитиками "Авито".
Как пишет "ФедералПресс", опрос был проведён среди 10 тысяч россиян накануне Международного женского дня. Ожидаемо оказалось, что мужчины на этот праздник тратят больше денег, чем женщины.
— Представители сфер страхования, консалтинга и профессиональных услуг оказались самыми щедрыми в выборе подарков, — сказано в публикации.
При этом самый дорогой подарок на 8 марта стоит больше 300 тысяч рублей, а самые популярные презенты в этот день — цветы, сладости, косметика, украшения, гаджеты, билеты в путешествие или на мероприятие, и одежда.
Напомним, ранее женщины-лидеры в страховом бизнесе рассказали, чего ожидали от работы в этой сфере и с чем столкнулись в реальности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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