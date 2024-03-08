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Женщины, занимающие высокие должности в страховых компаниях, рассказали о своих стереотипах до прихода в этот бизнес

Женщины-лидеры в сфере страхования раскрыли свои предубеждения об отрасли

3:31
Страхование

Женщины-лидеры в страховых компаниях рассказали, как относились к этой отрасли до прихода в профессию. Об этом пишет журнал Insurance Business.

Женщины-лидеры в сфере страхования раскрыли свои предубеждения об отрасли
Фото: unsplash.com by rawpixel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Руководитель разработки кибер-продуктов CFC Филиппа Берри призналась, что была мало знакома со страхованием до присоединения к рынку, и не считала чем-то важным покупку полисов. Однако теперь она понимает, как была безответственна в этом вопросе.

Директор по андеррайтингу в Zurich Кэролайн Данн говорит, что тоже не интересовалась страхованием, пока не стала работать в этом бизнесе. Сама она по образованию инженер, но ей важен был гибкий график и новый опыт, чтобы понять, чему посвятить карьеру. И такая возможность была дана ей в страховой отрасли.

— У меня была возможность учиться в RSA в аспирантуре. Я не знала, чего ожидать, не знала о множестве различных продуктов и услуг в сфере страхования. Тут такое большое разнообразие клиентов, и поначалу я не представляла, насколько интересным может быть страхование. Наконец, я никогда раньше не работала в офисе, так что это была для меня новая территория, — отметила Данн.

Придя в мир страхования в 2010 году, Анна Бидсмур, партнёр по недвижимости компании McGill and Partners, ожидала, что работа будет скучной, а конкуренция с мужчинами — невыносимой. Однако в карьере ей помогала сестра, трудящаяся в этой же отрасли, и в итоге все трудности оказались преодолимы.

— Изначально я воспринимала это как статичный рынок с жёстким товарным предложением — как я ошибалась! Отрасль постоянно развивается, ежедневно появляются новые продукты и меняется взгляд на риски. Мы находимся в авангарде решения глобальных проблем, таких как изменение климата, с помощью инновационных решений, таких как страхование выбросов углекислого газа и покрытие возобновляемых источников энергии, сотрудничая с аналитиками для мониторинга и смягчения последствий экстремальных погодных условий, — заявила Бидсмур.

А глава отдела операций и финансов электронной коммерции Allianz Trade Озлем Озюнер раньше была банкиром. На прежней должности её раздражало недоверие клиентов, а страховой бизнес бросал новые интересные вызовы, и решение об уходе из финансовой организации было принято в 2011 году.

— В то время я чувствовала, что страховой сектор не отвечал на растущие ожидания клиентов и не внедрял инновации. Я также видела, что среди руководителей страховых компаний мало женщин, и что возможности реализовать их таланты ограничены. Работая в страховом секторе уже почти 15 лет, я своими глазами увидела, как ситуация изменилась, — отметила Озюнер.

Вице-президент группы продуктов в компании ManyPets София Пилкингтон-Микс была уверена — страхование это бездушная, сложная и медленная работа. Но видя, как страхование приносит реальную пользу людям, она изменила своё мнение.

— Инновации в страховании возможны: наша нормативно-правовая база основана на таких принципах, чтобы обеспечить свободу действий для достижения лучших результатов для клиентов. Хотя быть MGA неизбежно означает отдавать всё своё время и внимание тем, с кем работаешь, я обнаружила, что наши партнёры так же жаждут инноваций, как и мы. Я присоединилась к компании Bought by Many будучи фрилансером поневоле, и нахожусь здесь семь лет спустя не просто так — я всегда узнаю что-то новое, — резюмировала специалист.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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