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Петербуржцы не рассчитывают на выплаты от страховых компаний за повреждённые автомобили в результате атаки дрона

Получат ли петербуржцы страховку за разбитые беспилотником машины

1:43
Страхование

Жители Санкт-Петербурга не рассчитывают на помощь страховых компаний в возмещении ущерба за повреждённые автомобили после атаки БПЛА. Об этом пишет "Фонтанка".

Получат ли петербуржцы страховку за разбитые беспилотником машины
Фото: commons.wikimedia.org by Alex 'Florstein' Fedorov is licensed under CC BY-SA 4.0

Как утверждает издание, прилёт дрона повредил порядка 20 автомобилей, но их владельцы не ждут выплат от страховщиков, а уповают на "акт доброй воли" со стороны Смольного. В полиции заявили, что сотрудники ГИБДД зафиксируют повреждения машин и проведут проверки, но что будет дальше — неизвестно. 

В публикации поясняется, что прилёт беспилотника — не страховой случай по ОСАГО. Как минимум несколько собеседников издания сказали, что у них возникли проблемы с получением страховки в своих компаниях.

— На страховую я не рассчитываю. Если даже и будут выплаты, то они будут, скажем так… Я не могу, конечно, утверждать, но так, как сейчас страховые выплачивают по ОСАГО, ну это смешно, честно говоря. Я просто работаю в этой сфере и знаю, как выплачивают страховые, — отметил владелец иномарки Юрий.

Мужчина считает, что будет справедливо, если автовладельцам выплатят рыночную стоимость машин, чтобы хозяева повреждённых транспортных средств могли купить себе хотя бы такие же.

Однако юрист утверждает — в Гражданском кодексе прописаны случаи, когда страховщик может не выплачивать компенсацию. К ним относятся "военные действия и манёвры". И если в договоре КАСКО отдельно такие случаи не указаны, то шансов получить выплату практически нет.

При этом губернатор Александр Беглов уже пообещал, что всем автовладельцам, имеющим полис ОСАГО, ущерб будет возмещён за счёт города. Окончательное решение власти озвучат через неделю.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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