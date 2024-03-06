Реальный тюремный срок получил автовладелец в Астрахани за попытку мошенничества в сфере страхования

У гражданина был застрахованный от угона автомобиль. В 2021 году мужчина разыграл угон машины, а затем обратился к страховщику за компенсацией. Однако злой умысел автовладельца раскрыли полицейские.
В прокуратуре отметили, что если бы правоохранители не разгадали намерения осуждённого, он получил бы страховку в размере более 8 млн рублей.
При этом мужчина мог отделаться условным сроком, но прокурор настоял на ужесточении наказания. В результате несостоявшемуся мошеннику предстоит провести 2 года за решёткой.
Напомним, ранее эксперт рассказал, какие автомобили чаще всего угоняют на самом деле, и почему автоледи становятся жертвами угонщиков чаще, чем мужчины-автовладельцы. Подробнее читайте в нашем материале.
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