Реальный тюремный срок получил автовладелец в Астрахани за попытку мошенничества в сфере страхования

Россиянин "угнал" своё авто ради страховки и сел на 2 года

0:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

У гражданина был застрахованный от угона автомобиль. В 2021 году мужчина разыграл угон машины, а затем обратился к страховщику за компенсацией. Однако злой умысел автовладельца раскрыли полицейские.

Фото: usmarshals.gov by United States Marshals Service is licensed under United States Department of Justice employee

В прокуратуре отметили, что если бы правоохранители не разгадали намерения осуждённого, он получил бы страховку в размере более 8 млн рублей.

При этом мужчина мог отделаться условным сроком, но прокурор настоял на ужесточении наказания. В результате несостоявшемуся мошеннику предстоит провести 2 года за решёткой.

Напомним, ранее эксперт рассказал, какие автомобили чаще всего угоняют на самом деле, и почему автоледи становятся жертвами угонщиков чаще, чем мужчины-автовладельцы. Подробнее читайте в нашем материале.