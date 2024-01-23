У женщины угнать автомобиль проще, чем у мужчины — эксперт объяснил, почему

Автоэксперт Кондрашов перечислил самые угоняемые марки авто и рассказал о схемах угонщиков

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Согласно данным страховой компании "Страховой дом ВСК", количество случаев угона автомобилей в 2023 году увеличилось на 15%. Статистика выявила, что наиболее подверженным угонам стал внедорожник Hyundai Santa Fe.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Эксперт в области автомобильной индустрии, Андрей Кондрашов, подчеркнул, что предоставленные цифры основаны на данных конкретной страховой компании и относятся только к их клиентам. При этом, в МВД нет публичной статистики по этому вопросу. Наиболее подверженными угонам остаются автомобили марок Hyundai (31%) и Kia (18%), а также автомобили ВАЗ (11%).

Среди китайских автомобилей Chery и его подбренд Exeed попали в топ по случаям угона, особенно Chery Tiggo и Exeed TXL.

В сегменте премиальных автомобилей лидирующей маркой по угонам является кроссовер Mercedes-Benz GLE.

Почти половина случаев угона (47%) относится к категории такси и каршерингов. По мнению Кондрашова, в таких автомобилях практически отсутствуют дополнительные системы противоугонной защиты, за исключением маячка, передающего координаты автомобиля на сервер.

Однако эксперт подчеркивает, что этот маячок легко обнаружить и удалить в случае угона.

Эксперт отмечает, что существует новая схема угона, при которой автомобиль делают "тотальным" – путем участия в ДТП или поджога. Существует даже рынок по выкупу документов на такие автомобили. Угнанный автомобиль получает новые номера, и таким образом, он легализуется в процессе "отбеливания" автомобиля.

Кондрашов также обратил внимание на слабую защиту топ-четверки автомобилей от угона, особенно тех, у которых отсутствует дополнительное оборудование, за исключением стандартной сигнализации.

Данные страховых компаний подтверждают, что китайские марки Chery и Exeed также часто подвергаются угонам, обладая даже более низким уровнем защиты по сравнению с корейскими марками.

По мнению автоэксперта, женщины чаще становятся жертвами угона в сравнении с мужчинами – 55%.

"Владельцы автомобилей запускают двигатель, а злоумышленники, дежуря во дворе, используют код-граббер для считывания сигнала открытия двери, когда владелец чистит от снега свой автомобиль. В какой-то момент дверь блокируется", – рассказывает эксперт о схеме угона.

Мужчины, как правило, хранят ключи в кармане и могут легко разблокировать дверь, в то время как у женщин ключи часто находятся в сумочке, оставленной в салоне. Это создает удобные условия для угона, когда владелица уходит за вторым ключом, а автомобиль остается открытым, заключает в себе выводы Кондрашов.