Эксперт по страхованию: подорожание авиаперелетов в России связано с увеличением расходов на обслуживание самолетов

ВСК: Страхование воздушных судов занимает меньше 1% от стоимости авиабилета

2:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Расходы на страхование не оказывают существенного влияния на рост тарифов авиаперевозчиков, считает вице-президент, руководитель управления страхования специальных рисков Страхового Дома ВСК Борис Сергеев.

Фото: flickr.com by Анна Зверева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По итогам 2023 года стоимость авиаперелетов российскими компаниями выросла на 22%. Сергеев объяснил, что это во многом связано с увеличением расходов перевозчиков на обслуживание воздушных судов. Доля страхования авиаперелета составляет менее 1% от конечной стоимости билетов для пассажиров, то есть максимум 70 рублей за 1 тысячу км.

По словам представителя ВСК, размер страхового тарифа формируется по-разному. На него могут влиять возраст самолета, лимиты возмещения, величина франшизы, сроки договора, история страхования клиента, география полетов и перечень возможных рисков. Так, при страховании для Boeing 737 в перечень рисков включают гибель и повреждение самолета, военные риски и гражданскую ответственность эксплуатанта судна. При полетах в международном воздушном пространстве добавляется покрытие по риску гражданской ответственности с комбинированным лимитом ответственности.

Возможные происшествия с самолетом из-за некачественного техобслуживания не входят в страховое покрытие, поэтому невыгодны авиакомпаниям, отметил Сергеев. Он добавил, что сегодня российская авиационная отрасль претерпевает большие изменения.

"Рынок меняется — с производства снимаются массовые модели самолетов, среди которых Boeing 737, у них появляются российские и китайские конкуренты, такие как авиалайнер МС-21-300 производства ПАО "Яковлев" и Comac C919", — рассказал эксперт.

Задача страховщиков сейчас — гибко реагировать на потребности клиента и предлагать оптимальные программы страхования для авиакомпаний и производителей авиационной техники, чтобы обеспечить безопасность авиаперевозок, резюмировал Сергеев.