Власти КНР решили расширить базовое медицинское страхование для младенцев

В Китае расширят медицинское страхование для младенцев. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
По его информации, Пекин издал соответствующее распоряжение, чтобы более эффективно заботиться о детях, в том числе об их правах и здоровье.
Получить базовую медицинскую страховку младенец сможет в течение 3 месяцев после появления на свет. Это означает, что семья получит компенсацию за все медицинские услуги, к которым ей придётся прибегнуть за этот срок.
Власти страны распорядились, чтобы до конца 2024 года такое страхование было оформлено более чем для 80% младенцев.
В России президент Владимир Путин потребовал в ближайшие 6 лет добиться устойчивого повышения рождаемости. Об этом глава государства сказал в послании Федеральному собранию. Путин пообещал, что власти будут поддерживать семьи с детьми. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.