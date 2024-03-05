Власти КНР решили расширить базовое медицинское страхование для младенцев

В Китае расширят медицинское страхование для младенцев

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Китае расширят медицинское страхование для младенцев. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его информации, Пекин издал соответствующее распоряжение, чтобы более эффективно заботиться о детях, в том числе об их правах и здоровье.

Получить базовую медицинскую страховку младенец сможет в течение 3 месяцев после появления на свет. Это означает, что семья получит компенсацию за все медицинские услуги, к которым ей придётся прибегнуть за этот срок.

Власти страны распорядились, чтобы до конца 2024 года такое страхование было оформлено более чем для 80% младенцев.

В России президент Владимир Путин потребовал в ближайшие 6 лет добиться устойчивого повышения рождаемости. Об этом глава государства сказал в послании Федеральному собранию. Путин пообещал, что власти будут поддерживать семьи с детьми. Подробнее об этом читайте в нашем материале.