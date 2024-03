В Оренбургской области прокурора, обвиненного в получении взятки и пытавшегося сбежать, заключили под арест

Ленинский районный суд Оренбурга отправил под арест бывшую сотрудницу прокуратуры Карину Губайдулину после попытки бегства, сообщили ЕАН в суде.

Фото: freepik.com by fabrikasimf is licensed under public domain