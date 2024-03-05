В Оренбургской области прокурора, обвиненного в получении взятки и пытавшегося сбежать, заключили под арест

Обвиненного во взяточничестве экс-прокурора отправили в СИЗО из-за попытки сбежать

Ленинский районный суд Оренбурга отправил под арест бывшую сотрудницу прокуратуры Карину Губайдулину после попытки бегства, сообщили ЕАН в суде.

Фото: freepik.com by fabrikasimf is licensed under public domain

Экс-прокурор будет находиться в СИЗО до 15 марта. Губайдулина пыталась сбежать из Оренбургской области после того, как ей изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Ей разрешалось покидать дом, но запрещалось пользоваться средствами связи и интернетом и общаться с лицами по уголовному делу.

Карина Губайдулина обвиняется по ст. 291 ч. 4 УК РФ ("посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере"). Женщина была гособвинителем в Центральном районном суде по делу об автоподставах, совершаемых группой из 18 человек, включая юристов и автоэкспертов. Бывшего прокурора задержали после получения от главного обвиняемого более 3 млн рублей.

Суд отправил задержанную под домашний арест, опасаясь, что она может скрыться, так как проживает в служебной квартире. Позже меру пресечения изменили, чем и воспользовалась Губайдулина.

Ранее выяснилось, что с 2021 по 2023 год крупные страховые компании потеряли 9 млн рублей из-за мошенников в сфере автострахования.