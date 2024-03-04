Четыре крупных российских страховых компаний потеряли миллионы рублей из-за действий мошенников

Автоподставщики обманули четыре страховых компании на 9 млн рублей

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Крупнейшие российские страховые компании потеряли более 9 млн рублей из-за действий автоподставщиков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Фото: flickr.com by Shuets Udono is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

По его данным, мошенники пользовались одинаковой схемой действий: приходили к страховщикам с документами о ДТП, которое якобы произошло где-то в Москве или Подмосковье, показывали инсценированные фотографии в качестве доказательства и получали выплаты.

Уже установлено более 20 таких случаев с 2021 по 2023 год. Пострадавшими компаниями, по данным канала, числятся "Ингосстрах", "Росгосстрах", "Ренессанс Страхование" и "Альфа-Страхование". Только "Ингосстрах" потерял более 7,5 млн рублей.

При этом один из преступников накануне был задержан. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за мошеннические действия в сфере страхования.

Ранее адвокат рассказал, как действовать, столкнувшись с автоподставой. Подобные случаи участились и водителям следует быть бдительными. С рекомендациями юриста можно ознакомиться в нашем материале.