Запуск однодневных полисов ОСАГО стартовал. Первые договоры уже проданы автовладельцам

НСИС: За выходные было продано 48 коротких полисов ОСАГО

0:50 Your browser does not support the audio element. Страхование

В минувшие выходные были проданы первые 48 коротких полисов ОСАГО, сообщила Национальная страховая информационная система (НСИС).

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О запуске продаж однодневных полисов свидетельствует соотношение между загруженными проектами однодневных договоров ОСАГО и количеством фактически заключенных, отмечает дочерняя компани ЦБ РФ. Небольшое количество заключенных договоров в первые два дня НСИС объясняет тем, что запуск стартовал в выходные дни, и низким уровнем осведомленности пользователей о новых полисах ОСАГО и их целесообразности.

Главное то, что возможность заключения коротких договоров страхования появилась в назначенный срок и доступна автовладельцам, подчеркнули в НСИС.

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