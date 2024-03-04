Запуск однодневных полисов ОСАГО стартовал. Первые договоры уже проданы автовладельцам

В минувшие выходные были проданы первые 48 коротких полисов ОСАГО, сообщила Национальная страховая информационная система (НСИС).
О запуске продаж однодневных полисов свидетельствует соотношение между загруженными проектами однодневных договоров ОСАГО и количеством фактически заключенных, отмечает дочерняя компани ЦБ РФ. Небольшое количество заключенных договоров в первые два дня НСИС объясняет тем, что запуск стартовал в выходные дни, и низким уровнем осведомленности пользователей о новых полисах ОСАГО и их целесообразности.
Главное то, что возможность заключения коротких договоров страхования появилась в назначенный срок и доступна автовладельцам, подчеркнули в НСИС.
Ранее стало известно, какие риски для страховых компаний несет глобальное потепление.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.