Компаниям дали рекомендации по работе со страхованием жизни и здоровья на фоне изменения климата

Страховые компании получили рекомендации по страхованию жизни и здоровья клиентов в связи с изменением климата. Соответствующий совместный отчёт представили Женевская ассоциация и Welcome.
В документе сказано, что страховщики часто упускают из виду последствия для здоровья клиентов, связанные с изменением климата. Речь идёт как о внезапных проблемах, например, с дыханием из-за дыма от лесных пожаров или солнечных ударов при очень жаркой погоде, до хронических рисков.
Также в отчёте указывается, что ещё одним фактором ухудшения здоровья является загрязнение воздуха, который будет всё сильнее влиять на страховщиков.
Учитывая всё это, страховым компаниям рекомендовали обратить внимание на инновации: предлагать параметрическое страхование, поощрять поведение на пользу здоровья и климата, измерять риски для здоровья на фоне климатических перемен.
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