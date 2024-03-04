Компаниям дали рекомендации по работе со страхованием жизни и здоровья на фоне изменения климата

Стало известно, какие риски для страховщиков здоровья несёт изменение климата

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые компании получили рекомендации по страхованию жизни и здоровья клиентов в связи с изменением климата. Соответствующий совместный отчёт представили Женевская ассоциация и Welcome.

Фото: flickr.com by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В документе сказано, что страховщики часто упускают из виду последствия для здоровья клиентов, связанные с изменением климата. Речь идёт как о внезапных проблемах, например, с дыханием из-за дыма от лесных пожаров или солнечных ударов при очень жаркой погоде, до хронических рисков.

Также в отчёте указывается, что ещё одним фактором ухудшения здоровья является загрязнение воздуха, который будет всё сильнее влиять на страховщиков.

Учитывая всё это, страховым компаниям рекомендовали обратить внимание на инновации: предлагать параметрическое страхование, поощрять поведение на пользу здоровья и климата, измерять риски для здоровья на фоне климатических перемен.

Напомним, ранее учёные предложили революционный способ охлаждения планеты. Для этого нужно уменьшить содержание водяного пара в атмосфере. Подробнее об этом читайте в нашем материале.