Эксперт рассказал, привлечет ли новая страховка россиян к долгосрочным вкладам

"НСН": новая страховка не привлечет россиян к долгосрочным вкладам

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал, что обычные граждане не хотят доверять банкам свои финансы на долгий срок. Долгосрочные вклады больше интересны тем людям, которые обладают высокой финансовой грамотностью.

Фото: https://fingazeta.ru

Так эксперт прокомментировал новость о том, что в России будет увеличена сумма страхового возмещения по "длинным" вкладам в два раза, а именно с 1,4 млн до 2,8 млн рублей.

"Что касается процентной ставки по "длинным” вкладам, она сейчас ниже, чем ключевая ставка Банка России. У нас инвертирована кривая доходности, и по "длинным” вкладам вы не найдете доходности выше 10%. Поэтому доля долгосрочных вкладов в финансовой системе невелика", — сказал Голубовский.

Эксперт отметил также, что долгосрочные вклады в России абсолютно формальные, то есть договор можно расторгнуть в любой момент.