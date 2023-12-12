ЦБ опасается мошенничества автостраховщиков

2:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Центральный банк России выражает беспокойство по поводу увеличения сроков восстановительных работ по страховым случаям ОСАГО. Регулятор предполагает, что страховые компании могут задерживать процесс ремонта автомобилей российского производства, даже если необходимые запчасти широко представлены на рынке.

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В связи с этим принятие закона, направленного на увеличение сроков ремонта до 45 дней, было приостановлено. Директор департамента страхового рынка ЦБ России Илья Смирнов поделился этой информацией, сообщают "Известия".

Рынок столкнулся с серьезным дефицитом автозапчастей, что приводит к тому, что страховщики не могут выполнить восстановительный ремонт по ОСАГО в установленные сроки. В настоящее время законом предусмотрено 30 дней для проведения ремонта по страховке. Однако часто только поставка деталей может занять целый месяц. Из-за этой проблемы страховщики предлагают увеличить сроки ремонта до 45 дней. Эту инициативу поддержал Минфин, но ее рассмотрение временно приостановлено.

Центральный банк считает, что увеличение сроков ремонта может затронуть всех автовладельцев, вне зависимости от того, российских ли автомобилей они владеют или иностранных. Беспокойство заключается в возможности того, что страховые компании будут намеренно задерживать ремонт отечественных автомобилей, несмотря на наличие необходимых запчастей.

На данный момент страховые компании практически прекратили проводить ремонт автомобилей из-за невозможности уложиться в установленные сроки. За три квартала 2023 года доля ремонта по ОСАГО составила всего 6%. В Российском союзе автостраховщиков уверены, что увеличение максимально допустимого времени на ремонт позволит увеличить этот показатель. Они также отмечают, что страховые компании сами заинтересованы в проведении оперативных ремонтных работ, и, следовательно, опасения ЦБ считают необоснованными. По их мнению, задержек в сроках ремонта не произойдет.