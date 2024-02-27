Астрология раскрывает тайны идеальных пар: узнайте, с кем вы совместимы

Астролог Шалева рассказала, какие знаки зодиака лучше всего подходят друг другу

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Астролог Ирина Шалева поделилась своими наблюдениями о том, какие знаки зодиака лучше всего сочетаются между собой. Она обозначила, что каждому знаку свойственны определенные предпочтения в партнерах.

Фото: Unsplash by Oziel Gómez is licensed under public domain

Например, Овны находят общий язык с Близнецами и Стрельцами, в то время как Тельцы предпочитают уютные отношения с Раками и Весами. Львы наиболее совместимы со Стрельцами и Весами, а Девы часто находят понимание с Тельцами и Козерогами.

Как сообщает сайт Москва 24, некоторые сочетания могут быть сложными из-за различий в характерах, например, Раки могут испытывать затруднения в отношениях с Овнами и Водолеями из-за их импульсивности. Астрологические сочетания дают понимание о том, какие качества ценятся в паре и какие различия могут стать источником конфликтов.