Астролог Ирина Шалева поделилась своими наблюдениями о том, какие знаки зодиака лучше всего сочетаются между собой. Она обозначила, что каждому знаку свойственны определенные предпочтения в партнерах.
Например, Овны находят общий язык с Близнецами и Стрельцами, в то время как Тельцы предпочитают уютные отношения с Раками и Весами. Львы наиболее совместимы со Стрельцами и Весами, а Девы часто находят понимание с Тельцами и Козерогами.
Как сообщает сайт Москва 24, некоторые сочетания могут быть сложными из-за различий в характерах, например, Раки могут испытывать затруднения в отношениях с Овнами и Водолеями из-за их импульсивности. Астрологические сочетания дают понимание о том, какие качества ценятся в паре и какие различия могут стать источником конфликтов.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.