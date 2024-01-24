Первое полнолуние в 2024 году: советы от астролога и настрой на позитив

Астролог рассказала, что стоит делать перед полнолунием

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25 января ожидается первое полнолуние в 2024 году. Астролог Марина Белогубец в комментарии для Pravda.Ru рассказала как подготовиться к такому явлению.

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Эксперт отметила, что с точки зрения астрологии Новый год начинается в апреле, когда Солнце входит в Овен, поэтому предстоящие полнолуние не будет особо ничем отличаться от всех остальных.

Она также отметила, что, например, в индийской астрологии нет привычки в полнолуние загадывать желание или делать какие-то ритуалы. Оно же направлено, наоборот, на развитие, на мокшу, на освобождение от желаний, поделилась Марина Белогубец.

“Там как бы обычно традиционно новолуние для медитаций и полнолуние для медитаций. Только новолуние – это энергия живы, отречения, а полнолуние – это энергия любви”, - рассказала астролог.

Но всё равно эксперт рекомендует в полнолуние настроиться на позитивные мысли, очистить своё пространство и, конечно, если вы верите в магическое воздействие Луны, загадать желание.