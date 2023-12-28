Астролог рассказала, как добиться расположения Деревянного Дракона

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Яркие оттенки в наряде, неожиданные сюрпризы и веселье в новогоднюю ночь могут помочь завоевать расположение Деревянного Дракона. Об этом рассказала эксперт по китайской астрологии и фэншуй, Юлия Богданова.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По ее словам, советы для европейского и китайского Нового года, который наступит 10 февраля, будут отличаться. В ночь на 1 января можно загадывать желания, но они должны быть конкретными, реальными и иметь сроки реализации. Также важно подготовиться к новому астрологическому периоду — девятому, до китайского Нового года. Завершение планов, отпущение сожалений и постановка четких целей на будущее — вот что подчеркнула Богданова.

Деревянный Дракон полностью вступит в свои права 4 февраля. Лучше всего стремиться завоевать его расположение уже в китайский Новый год, 10-го февраля. Для привлечения удачи в этот праздник рекомендуется зажечь гирлянду на севере, западе и юго-западе дома. Эти направления принесут благоприятную энергию, которую можно направить в свой дом, пояснила астролог.

Встречать Новый год следует весело и с неожиданными сюрпризами — именно такое настроение предпочитает Дракон. Поэтому ему обязательно придется по вкусу, если на столе окажутся пельмени с монетой внутри. Согласно китайской традиции, тот, кто обнаружит монету, станет самым удачливым в году, который наступит.

Юлия Богданова, эксперт по китайской астрологии и фэншуй, рекомендует выбирать для праздничного наряда яркие цвета, предпочтительно красный, зеленый, серебристый, золотой и песочный — любимые оттенки Дракона. Символ будущего года также ценит достаток и щедрость, сообщает Москва 24.