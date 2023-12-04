Зелёный Деревянный Дракон: 2024 год олицетворяет возрождение и обновление

0:54 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Дракон — единственное мифическое существо среди "участников" китайского календарного цикла. Животное свободолюбивое и властное. Чего ожидать от года Зелёного Деревянного Дракона, рассказали эксперты.

Фото: chinaexpro. ru

Стихией года станет дерево, что символизирует физический и духовный рост, а зелёный цвет — символ возрождения и обновления.

"Китайский гороскоп сулит удачный 2024 год для людей, рождённых в год Крысы, Обезьяны и Петуха. Препятствия на жизненном пути могут встретиться рожденным в год Быка, Змеи и Собаки", — передают "Известия".

Встречать год Зелёного Деревянного Дракона стоит в любых оттенках зелёного, болотного или оливкового. Кроме того, китайцы верят, что в праздник принесёт удачу золотой, красный и белый цвета.