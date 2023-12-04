Дракон — единственное мифическое существо среди "участников" китайского календарного цикла. Животное свободолюбивое и властное. Чего ожидать от года Зелёного Деревянного Дракона, рассказали эксперты.
Стихией года станет дерево, что символизирует физический и духовный рост, а зелёный цвет — символ возрождения и обновления.
"Китайский гороскоп сулит удачный 2024 год для людей, рождённых в год Крысы, Обезьяны и Петуха. Препятствия на жизненном пути могут встретиться рожденным в год Быка, Змеи и Собаки", — передают "Известия".
Встречать год Зелёного Деревянного Дракона стоит в любых оттенках зелёного, болотного или оливкового. Кроме того, китайцы верят, что в праздник принесёт удачу золотой, красный и белый цвета.
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