Астролог Анастасия Грохотова рассказала о новолунии 15 сентября и его потенциальном влиянии на различные знаки Зодиака.
Весы. Весам рекомендуется избегать участия в массовых мероприятиях и воздерживаться от принятия важных решений или финансовых операций. Массовые мероприятия и выставки в этот период не благоприятствуют.
Козерог. Козерогам следует уделять приоритетное внимание уходу за собой и отдыху в течение этого времени. Они должны критически относиться к информации, избегать употребления алкоголя и воздерживаться от употребления экзотических продуктов.
Овен. Этот знак может испытать пик профессионализма и усердия во время новолуния. Однако они должны тактично взаимодействовать с коллегами и уделять внимание своему здоровью.
Телец. Тельцам следует подумать о пересмотре давних планов и проводить больше времени со своими детьми. Это хорошее время для того, чтобы заняться семейными делами и поделиться как проблемами, так и радостями.
Близнецы. Им могут столкнуться с недопониманием в общении. Рекомендуется четкое и сжатое выражение мыслей. Избегайте настаивать на своей точке зрения, если вы столкнетесь с сопротивлением.
Рак. Ракам следует ограничить свой круг общения и сосредоточиться на заботе о близких друзьях и родственниках.
Лев. Львы могут планировать решение финансовых и юридических вопросов и проводить важные встречи в течение этого времени.
Дева. Девам рекомендуется отложить важные переговоры. Они также должны быть терпеливы в личных отношениях и готовиться к возможным задержкам с оборудованием и транспортом.
Скорпион: Скорпионам следует проявлять осторожность и корректность в общении с друзьями, сохраняя при этом определенную дистанцию.
Стрелец. Стрельцам следует придерживаться иерархии в общении на работе и избегать ненужных эмоций, особенно ревности.
Водолей. Водолеям следует сосредоточиться на управлении финансами и решении долговых обязательств. Им также нужно быть осторожными в своих личных отношениях.
Рыбы. Люди этого знака могут испытывать динамичные изменения в личных отношениях. Важно сохранять объективность в течение этого времени.
В целом, новолуние в Деве может принести неожиданные события и заряд энергии. Однако людям следует проявлять осторожность, поскольку не вся полученная информация может быть точной, а влияние Меркурия может привести к неожиданным поворотам в различных аспектах жизни, как сообщает Москва 24.
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