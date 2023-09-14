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Астролог рассказала, как грядущее новолуние окажет влияние на все знаки Зодиака: пик усердия и пересмотр планов

2:49
Гороскопы

Астролог Анастасия Грохотова рассказала о новолунии 15 сентября и его потенциальном влиянии на различные знаки Зодиака. 

Астролог рассказала, как грядущее новолуние окажет влияние на все знаки Зодиака: пик усердия и пересмотр планов
Фото: openverse

Весы. Весам рекомендуется избегать участия в массовых мероприятиях и воздерживаться от принятия важных решений или финансовых операций. Массовые мероприятия и выставки в этот период не благоприятствуют.

Козерог. Козерогам следует уделять приоритетное внимание уходу за собой и отдыху в течение этого времени. Они должны критически относиться к информации, избегать употребления алкоголя и воздерживаться от употребления экзотических продуктов.

Овен. Этот знак может испытать пик профессионализма и усердия во время новолуния. Однако они должны тактично взаимодействовать с коллегами и уделять внимание своему здоровью.

Телец. Тельцам следует подумать о пересмотре давних планов и проводить больше времени со своими детьми. Это хорошее время для того, чтобы заняться семейными делами и поделиться как проблемами, так и радостями.

Близнецы. Им могут столкнуться с недопониманием в общении. Рекомендуется четкое и сжатое выражение мыслей. Избегайте настаивать на своей точке зрения, если вы столкнетесь с сопротивлением.

Рак. Ракам следует ограничить свой круг общения и сосредоточиться на заботе о близких друзьях и родственниках.

Лев. Львы могут планировать решение финансовых и юридических вопросов и проводить важные встречи в течение этого времени.

Дева. Девам рекомендуется отложить важные переговоры. Они также должны быть терпеливы в личных отношениях и готовиться к возможным задержкам с оборудованием и транспортом.

Скорпион: Скорпионам следует проявлять осторожность и корректность в общении с друзьями, сохраняя при этом определенную дистанцию.

Стрелец. Стрельцам следует придерживаться иерархии в общении на работе и избегать ненужных эмоций, особенно ревности.

Водолей. Водолеям следует сосредоточиться на управлении финансами и решении долговых обязательств. Им также нужно быть осторожными в своих личных отношениях.

Рыбы. Люди этого знака могут испытывать динамичные изменения в личных отношениях. Важно сохранять объективность в течение этого времени.

В целом, новолуние в Деве может принести неожиданные события и заряд энергии. Однако людям следует проявлять осторожность, поскольку не вся полученная информация может быть точной, а влияние Меркурия может привести к неожиданным поворотам в различных аспектах жизни, как сообщает Москва 24.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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