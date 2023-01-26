Астролог Сохолтуева: Весы и Козероги становятся лучшими руководителями

Весы и Козероги являются прирождёнными лидерами с упёртым характером. Они способны "зажигать" своё окружение идеями и достигать поставленных целей. Об этом рассказала астролог Ольга Сохолтуева.

Весы учитывают сторону оппонента, чувствуют ответственность за коллектив и готовы помочь любому, кто обратится с просьбой. Козероги, наоборот, соблюдают регламент и держат всё под контролем, сообщает Москва 24.

"Им свойственна профессиональная педантичность, они делают работу чётко и берут во внимание все детали производственных процессов. Любые дела они всегда доводят до конца", — объяснила Сохолтуева.