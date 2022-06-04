Астрологи: "Водолеи всегда говорят то, что думают, а Козероги ради денег готовы забыть про стыд"

Некоторые люди чрезмерно беспокоятся о том, что подумают другие об их поступках и словах, но есть и еще одна крайность — действовать безо всякого стыда. Таким людям наплевать на общественное мнение, они могут провоцировать людей, надевая футболки с шокирующими картинками, и говорят то, что у них на уме. Как оказалось, этому есть астрологическое объяснение.

Самые бессовестные знаки зодиака

Козерог

Этот трудолюбивый и амбициозный знак в погоне за деньгами и карьерным успехом готов действовать, забыв про стыд. "Они не позволят стыду помешать достижению целей, — говорит астролог Вирджиния Кастильоне. — Женщины-Козероги, в частности, не позволят другим заставить их стыдиться того, что они решили стать работающими мамами или вообще предпочли карьеру семье". Козероги даже не будут испытывать неловкость из-за того, что задели чьи-то чувства.

"Козероги не позволят чувству стыда помешать реализовать свои планы, особенно когда выигрыш может принести им финансовую выгоду", — говорит астролог Анна Ковач.

Близнецы

Умный и игривый знак бесстыден во многих отношениях.

"Близнецы могут быть склонны к бесстыдству, чтобы развлечь себя, если одолела скука, — говорит Ковач. — Иногда они проводят эксперименты с людьми, провоцируя их, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет".

Это может происходить в виде флирта с людьми, которые им не интересны. К счастью, Близнецы обычно не имеют злого умысла. Однако "они не всегда понимают, что их слова имеют вес для других, потому что склонны не воспринимать вещи всерьез, — говорит Ковач. — Они всего лишь развлекаются, но их поступки и слова могут иметь последствия, которых Близнецы не ожидают".

Лев

Управляемый Солнцем, Лев привык быть в центре внимания. И часто для этого требуется определенная доля бесстыдства.

"Лев управляет пятым домом самовыражения и творчества, — говорит знаменитый экстрасенс и астролог Инбаал Хонигман. — Таким образом, они любят высказывать свое мнение — они не просто любят, они нуждаются в этом — и им не стыдно за свои слова".

Ваш друг-Лев из тех людей, которые будут петь и танцевать на публике, не заботясь о том, кто что подумает.

"Если вы назовете их бесстыдниками, эгоистичными и беспринципными людьми, они, скорее всего, воспримут это как комплимент", — говорит астролог Элис Альта.

Овен

Напористый первый знак зодиака движется быстро и без угрызений совести. Как говорит Хонигман, "Овен вспыльчив и правдив, и когда некогда оглянуться назад, то нет места для сожаления и стыда".

"Их уверенность в себе не имеет границ, а их стремление доминировать и доказывать свою точку зрения неоспоримо", — говорит Альта.

Водолей

У них нет места стыду. "Для Водолеев нет ничего постыдного в том, чтобы быть верным себе, — говорит Ковач. — Они уникальны, и им нравится быть импульсивными и непредсказуемыми".

Одним из самых поразительных качеств этого знака является способность высказывать свое мнение.

"[Они] говорят именно то, что думают, под воздействием импульса, а затем идут дальше, как будто ничего и не было", — говорит Ковач.

Стрелец

Этот импульсивный и независимый знак бесстыден как в положительном, так и в отрицательном смысле. Стрелец всегда говорит то, что у него на уме. "[Они] откровенны и предельно честны", — говорит Ковач. Кроме того, они гедонисты.

"Они будут изо всех сил стремиться к удовольствию и уступят своим многочисленным желаниям, — добавляет она. - Несмотря на моральный кодекс, Стрельцы не стыдятся хорошо проводить время".

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