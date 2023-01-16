Астрологи: Мужчины-Водолеи непредсказуемы, умны, но при этом ненадёжны

Мужчины-Водолеи непредсказуемы, умны, общительны, независимы, а также они отличные собеседники. При этом астрологи отмечают, что они ненадежны и негибки, но подходящий партнёр сможет убедить Водолея найти компромисс.

Мужчина-Водолей зачастую живёт в своём мире, но ему необходима вторая половинка, чтобы он мог делиться своими мыслями и идеями.

В игре соблазнения нужно сначала стать другом Водолея, а всё остальное уже потом. Когда отношения начинают развиваться и Водолей понимает, что доверяет своему спутнику, он готов пересмотреть границы собственного комфорта.

Водолеи с трудом приспосабливаются. Ему нужен кто-то, кто уважал бы его потребность в свободе, его индивидуальность и, прежде всего, его искреннее желание изменить мир к лучшему.