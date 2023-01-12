Астропсихолог: необходимо подстраивать свои планы под фазы Луны

Нумеролог и астропсихолог Наталия Кузнецова рассказала, зачем в повседневной жизни надо следить за фазами Луны и подстраивать под них оздоровительные процедуры, физическую активность и начало новых дел. Она отмечает, что каждая фаза по своему отражается на самочувствии человека.

"В момент новолуния, когда спутник Земли не виден на небе, начинается фаза растущей Луны. В этот период эмоциональный фон повышается, накапливается энергия. Лучше всего это время подходит для любых процедур, связанных с оздоровлением организма", — говорит Кузнецова.

Как сообщает Москва 24, при растущей Луне неправильное питание может сказаться на фигуре, так как организм стремится набрать вес. Астропсихолог рекомендует в эту фазу ограничить употребление сладкого.

Начать чистку организма и посетить баню благоприятно в фазу второй четверти лунного цикла, объясняет Кузнецова. А заняться спортом, физическим трудом и раскрыть творческий потенциал можно в сутки, когда происходит полнолуние. Однако уже на следующий день энергии у человека становится очень мало, поэтому её лучше беречь и не переедать. На убывающей Луне не стоит начинать что-то новое, а лучше завершать старые дела.