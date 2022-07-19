Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Писатель Мария Николаева: последняя четверть Луны - идеальное время для черной магии

Гороскоп

Главные очевидные лунные фазы зафиксированы для земного наблюдателя новолунием и полнолунием, между которыми выделяется растущая и убывающая луна. Однако эти половины условно принято делить еще пополам, поэтому обычно речь идет о четырех фазах. Планетарное влияние Луны на Землю неоспоримо, достаточно привести пример приливов и отливов на море. О том, какие бывают лунные фазы и причем тут магическое сознание, рассказала читателям Pravda.Ru писатель Мария Николаева.

Писатель Мария Николаева: последняя четверть Луны - идеальное время для черной магии

Лунные фазы — для чего подходят

Человеческое восприятие связано не только с физическим и отчасти физиологическим воздействием, но и с психологическим восприятием образного мышления. Здесь включается магическое сознание, начиная с древних культур, где астрономия всегда тесно переплеталась с астрологией и попытками интерпретации видимых и невидимых явлений. Вот почему современные люди в эпоху мультикультурализма умудряются смешивать самые разные картины мира, порой спорадически ориентируясь на фазы лунного цикла.

Новолуние и полнолуние противопоставляются как два полюса, где первый являет собой пустоту, а второй — полноту. На обе даты часто приходятся традиционные празднования, причем новолуние связано с различными начинаниями (например, новый год у разных народов приходится на новолуние в разные месяцы), а полнолуние — со свершениями (например, индуисты справляют гуру-пурниму, или день учителя). В личном восприятии каждому человеку тоже проще приурочить новое дело к новолунию, а праздничное событие — к полнолунию, когда эмоции ищут выхода, о чем обычно предупреждают все психологи. Западные люди порой заимствуют отдельные подходы к лунному циклу на свое усмотрение.

Интересно, что фазы луны играют особую роль в жизни женщины, что связано с месячными циклами. Так, в даосской традиции Древнего Китая период кровотечения у здоровой женщины приурочен к полнолунию, а овуляция и возможность зачатия — к новолунию, тогда как остальные дни распределяются по циклу соответственно. Практикующие йогу нередко соблюдают экадаши, то есть 11-й день после каждого новолуния и полнолуния (два дня в месяц), когда придерживаются строгого поста или даже голодания для очищения организма. Деление на четверти помогает психологически перенастроить превалирующее восприятие исходной и целевой точки.

Так, после новолуния есть чувство новизны, творения с чистого листа, простора для творчества, однако со второй фазы идет усиленное нагнетание эмоций вплоть до полнолуния, и за эту фазу хочется успеть все завершить, довести до воплощения. После мощного выкладывания всех сил в полнолуние начинается осмотрительное доведение проекта до совершенства с уточнением деталей, а вот последняя четверть сказывается как усталость, ослабление, неудовлетворенность — кстати, лучший период для черной магии.

Даже если признавать значительное влияние коллективного бессознательного с заложенными культурными смыслами, которые могут вовсе не подтверждаться научно, следует отметить субъективный характер психологических явлений. Большинство важных событий в жизни человека происходит вовсе не в силу объективных причин, а напрямую связано с его мечтами, фантазиями, иллюзиями. Вот почему магическое влияние лунных циклов не стоит недооценивать в современной психологии, ведь работать приходится с той данностью, которая сформирована в психике человека, хотя бы и на волшебных сказках. Более детальное погружение в лунные фазы предполагает учет соотношения Луны с другими планетами, а это уже сфера астрологии, где тонкости касаются индивидуального гороскопа. Здесь человеку сложно ориентироваться на свои ощущения, и он обращается к специалисту, а надо отметить, что астрология сейчас переживает настоящий расцвет в российском обществе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Земля встретила "Кровавую луну"
Темы астрология
Новости
Коротченко предположил ответ России на усиление HIMARS: Зеленский станет целью
США: поездка Путина в Иран показывает, насколько Россия изолирована сегодня
В украинском порту Рени начался пожар из-за взрыва цистерны бензовоза
В Москве обсудили звёзд: "Хаматова — хедлайнер антироссийских настроений"
Baijiahao: Путин может парализовать половину территории США одним звонком
Объявивший об уходе со сцены Меладзе даст концерт в Монако
Боевик из 24-й механизированной бригады попал в плен к "Отважным"
Немецкий генерал признал, что победа РФ на Украине — это вопрос времени
MWM: иранские БПЛА в руках ВС РФ — плохая новость для Украины
Монтян: киевский режим ожидает конец "западной сказки" и судьба Афганистана
Популярное
Мир. Новости мира
Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг выразила свою позицию относительно вступления страны в НАТО.

Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Онуфриенко: ВСУ трёхкратно превосходят ВС РФ по численности в Херсонской области
Силовые структуры
Онуфриенко: ВСУ трёхкратно превосходят ВС РФ по численности в Херсонской области
Политика. Новости и аналитика
The Heritage Foundation: итог визита Путина в Иран — жёсткая пощёчина Байдену
Силовые структуры
Коц объяснил, что ждёт Донбасс в ближайшие недели: "Халявы уже не будет"
Игорь Латунский Экс-генерал КГБ: проблему национализма в СССР нельзя было решать силовым методом Игорь Латунский Иван Лебедев Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь Иван Лебедев Ярас Валюкенас СССР — единственная страна, нарушившая принцип "Разделяй и властвуй" Ярас Валюкенас
Мир. Новости мира
Американский эксперт: западные генералы врут о реальном положении ВСУ
Силовые структуры
Стремоусов: почти все диверсионные группы уничтожены в Херсонской области
TDS: британец, который бросил семью ради украинки, разорился — "Выживают на дне"
Мир. Новости мира
TDS: британец, который бросил семью ради украинки, разорился — "Выживают на дне"
Последние материалы
Писатель Мария Николаева: последняя четверть Луны - идеальное время для черной магии
Коротченко предположил ответ России на усиление HIMARS: Зеленский станет целью
США: поездка Путина в Иран показывает, насколько Россия изолирована сегодня
В украинском порту Рени начался пожар из-за взрыва цистерны бензовоза
В Москве обсудили звёзд: "Хаматова — хедлайнер антироссийских настроений"
Baijiahao: Путин может парализовать половину территории США одним звонком
Объявивший об уходе со сцены Меладзе даст концерт в Монако
Боевик из 24-й механизированной бригады попал в плен к "Отважным"
Немецкий генерал признал, что победа РФ на Украине — это вопрос времени
MWM: иранские БПЛА в руках ВС РФ — плохая новость для Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников