Писатель Мария Николаева: последняя четверть Луны - идеальное время для черной магии

Главные очевидные лунные фазы зафиксированы для земного наблюдателя новолунием и полнолунием, между которыми выделяется растущая и убывающая луна. Однако эти половины условно принято делить еще пополам, поэтому обычно речь идет о четырех фазах. Планетарное влияние Луны на Землю неоспоримо, достаточно привести пример приливов и отливов на море. О том, какие бывают лунные фазы и причем тут магическое сознание, рассказала читателям Pravda.Ru писатель Мария Николаева.

Лунные фазы — для чего подходят

Человеческое восприятие связано не только с физическим и отчасти физиологическим воздействием, но и с психологическим восприятием образного мышления. Здесь включается магическое сознание, начиная с древних культур, где астрономия всегда тесно переплеталась с астрологией и попытками интерпретации видимых и невидимых явлений. Вот почему современные люди в эпоху мультикультурализма умудряются смешивать самые разные картины мира, порой спорадически ориентируясь на фазы лунного цикла.

Новолуние и полнолуние противопоставляются как два полюса, где первый являет собой пустоту, а второй — полноту. На обе даты часто приходятся традиционные празднования, причем новолуние связано с различными начинаниями (например, новый год у разных народов приходится на новолуние в разные месяцы), а полнолуние — со свершениями (например, индуисты справляют гуру-пурниму, или день учителя). В личном восприятии каждому человеку тоже проще приурочить новое дело к новолунию, а праздничное событие — к полнолунию, когда эмоции ищут выхода, о чем обычно предупреждают все психологи. Западные люди порой заимствуют отдельные подходы к лунному циклу на свое усмотрение.

Интересно, что фазы луны играют особую роль в жизни женщины, что связано с месячными циклами. Так, в даосской традиции Древнего Китая период кровотечения у здоровой женщины приурочен к полнолунию, а овуляция и возможность зачатия — к новолунию, тогда как остальные дни распределяются по циклу соответственно. Практикующие йогу нередко соблюдают экадаши, то есть 11-й день после каждого новолуния и полнолуния (два дня в месяц), когда придерживаются строгого поста или даже голодания для очищения организма. Деление на четверти помогает психологически перенастроить превалирующее восприятие исходной и целевой точки.

Так, после новолуния есть чувство новизны, творения с чистого листа, простора для творчества, однако со второй фазы идет усиленное нагнетание эмоций вплоть до полнолуния, и за эту фазу хочется успеть все завершить, довести до воплощения. После мощного выкладывания всех сил в полнолуние начинается осмотрительное доведение проекта до совершенства с уточнением деталей, а вот последняя четверть сказывается как усталость, ослабление, неудовлетворенность — кстати, лучший период для черной магии.

Даже если признавать значительное влияние коллективного бессознательного с заложенными культурными смыслами, которые могут вовсе не подтверждаться научно, следует отметить субъективный характер психологических явлений. Большинство важных событий в жизни человека происходит вовсе не в силу объективных причин, а напрямую связано с его мечтами, фантазиями, иллюзиями. Вот почему магическое влияние лунных циклов не стоит недооценивать в современной психологии, ведь работать приходится с той данностью, которая сформирована в психике человека, хотя бы и на волшебных сказках. Более детальное погружение в лунные фазы предполагает учет соотношения Луны с другими планетами, а это уже сфера астрологии, где тонкости касаются индивидуального гороскопа. Здесь человеку сложно ориентироваться на свои ощущения, и он обращается к специалисту, а надо отметить, что астрология сейчас переживает настоящий расцвет в российском обществе.

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