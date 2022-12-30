Астролог Драган: ситуация с Украиной будет актуальна до весны 2024 года

В 2023 и 2024 годах "ядерного апокалипсиса" не будет, уверена астролог Светлана Драган. Она рассказала, чего ждать от политических событий в ближайшие годы в интервью ведущему "Пусть говорят" Дмитрию Борисову.

По словам специалиста, худшие прогнозы относительно ядерной войны не сбудутся, так как она "видит в них людей".

Звёзды также "подсказали" ей, что с 24 марта 2023 года начнётся "большое напряжение", которое выльется в кризис. Важное изменение произойдёт после 5 мая, заявила эксперт, не уточнив, что конкретно случится.

Ситуацию в целом начнёт сильно менять май 2024 года, Украина в том же духе продолжать не сможет, добавила Драган.

Какие-то договорённости пойдут в марте, будет снижение острой фазы и компромиссы. Однако сложившаяся ситуация всё ещё будет актуальна до весны 2024 года, заключила астролог.