Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что мир сейчас стоит на пороге Третьей мировой войны. Он оказался в состоянии "небезопасного хаоса". Такое мнение высказал политик в интервью Polsat.
Любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный, заявил Квасьневский.
Экс-президент отметил, что мир кардинально изменился с начала конфликта на Украине. И предположил, что это был конец одной эры и начало новой эпохи, которая пока неизвестна.
Он считает, что элементами разрушения старого мирового порядка стали также избрание Джо Байдена президентом США и противоречия между Китаем и Тайванем.
"Сам факт того, что мы говорим о начале Третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность", — заключил политик.
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