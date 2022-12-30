Квасьневский заявил, что мир оказался на пороге Третьей мировой войны

Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что мир сейчас стоит на пороге Третьей мировой войны. Он оказался в состоянии "небезопасного хаоса". Такое мнение высказал политик в интервью Polsat.

Любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный, заявил Квасьневский.

Экс-президент отметил, что мир кардинально изменился с начала конфликта на Украине. И предположил, что это был конец одной эры и начало новой эпохи, которая пока неизвестна.

Он считает, что элементами разрушения старого мирового порядка стали также избрание Джо Байдена президентом США и противоречия между Китаем и Тайванем.

"Сам факт того, что мы говорим о начале Третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность", — заключил политик.