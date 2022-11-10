Николайчук: под предлогом войны с Россией Запад готовится к Третьей мировой

Система международных отношений находится сегодня в состоянии какого-то хаоса. Это называется "в точке бифуркации", когда старые тенденции сломаны, а новые ещё не сложились.

Так прокомментировал Pravda.Ru заявления западных СМИ о якобы назревающем расколе в НАТО эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

"Можно сказать, НАТО сама по себе, по моему мнению, давно уже не существует. Есть способ обеспечения гегемонии США в Европе, и отчасти в Евразии. Поэтому надо вспомнить, что такое вообще НАТО. Это оборонительный блок, который был создан для противодействия агрессивному Советскому Союзу, который, получив ядерное оружие, мог реально угрожать западному миру", — пояснил аналитик.

Когда исчез главный противник — Советский Союз и Варшавский договор, существование Североатлантического альянса утратило смысл. И поэтому он стал себе искать применение, добавил собеседник издания.

"Вот эта знаменитая стычка глобалистов, которым НАТО нужен как глобальный инструмент, и националистов… Трамп. Для которых нужно деньги экономить и перетаскивать из Китая промышленность к себе, чтобы дать своим заработать, а не китайцам. Вот он привёл к тому, чтобы оправдать существование НАТО, надо было найти ему врага. А тут Крым. И НАТО нашла себе врага — агрессивную Россию, даже, вернее, агрессивного Путина", — считает эксперт.

Главное, что делается всё это под предлогом войны с Россией, но на самом деле имеется в виду подготовка к Третьей мировой войне, где центральными фигурами будут США и Китай. Это значит, создание некого второстепенного фронта против союзника Китая, заключил политолог.