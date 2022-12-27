Конфликт на Украине продлится до 2024 года, считает астролог Тамара Глоба. Свой прогноз о будущем России в следующем году она сделала в беседе с "МК".
По её мнению, страны придут к мирным переговорам через резкое противостояние. Причём произойти всё может внезапно.
Поворотным событием для РФ и мира станет середина 2023 года, добавила собеседник издания.
Прошлые договорённости между странами, которые складывались последние восемь лет, уйдут в историю в конце октября, а свои плоды новая политика принесёт к концу года, заключила астролог.
Ранее известный экстрасенс Галина Янко заявила, что ситуация на Украине вскоре изменится из-за конфликта между Зеленским и Байденом.
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