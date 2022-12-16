Экстрасенс: ситуация на Украине изменится из-за конфликта Байдена и Зеленского

Известный экстрасенс Галина Янко считает, что ситуация на Украине вскоре изменится. И произойдёт это в первую очередь из-за конфликта между Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом.

По её словам, между ними уже начались противоречия, а в ближайшее время они усугубятся. Карты и руны показывают, что конфликтов между двумя лидерами не избежать, заметила экстрасенс в беседе с "МК".

"Зеленский злится на Байдена за то, что, по его мнению, он оказывает недостаточную поддержку. На этой почве будут происходить конфликты. Байден уже не скрывает, что Зеленский ему надоел. В последнее время он старается лишний раз не вспоминать о президенте Украины. Но ему постоянно напоминают", — заявила она.

Собеседник издания также добавила, что президент Украины сейчас больше расположен к Европе и ждёт помощи от неё.

При этом он готов сидеть в темноте несколько лет, получая помощь от Европы и США, так как понимает, что допустить прекращения потока финансов нельзя ни в коем случае.