Прогноз на неделю для Весов: "Ждёт удача в достижении финансовых целей"

Для Весов неделя ожидается довольно средней. Возможно, в данный момент вы не в состоянии контролировать свои эмоции. Кроме того, вам, возможно, придется быть осторожными в повседневной жизни. Неделя, скорее всего, принесет хорошие возможности. Однако помешать могут как раз ненужные эмоции, считают астрологи Timesnow.

Ожидается, что на этой неделе произойдут значительные события на личном и профессиональном фронте. Вы будете усердно выполнять все свои обязанности. Эта неделя благоприятна для тех, кто хочет научиться приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам.

Также неделя будет удачной для достижения финансовых целей. С другой стороны, вам, возможно, придется основательно контролировать свои денежные расходы.

Что касается личной жизни, то на этой неделе вы должны будете принять изменения, которые вам могут не понравиться. Некоторые из вас даже поссорятся со своим партнером. На этом этапе разговор по душам может спасти ситуацию.