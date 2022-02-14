Отношение ко Дню всех влюблённых у россиян разное. Кто-то ждёт признаний, цветов и откровений, кто-то "воротит нос" от романтичных мероприятий. По словам астрологов, как бы возлюбленные нb реагировали на праздник, этот понедельник может стать идеальным исходя из гороскопа.
А вот Тельцу все "романтические излишки" даром не нужны. Сегодня представителей этого знака лучше "замотать" в плед и устроить уютный ужин лишь для двоих, пишет StarHit.
Уютный ужин на двоих в этот день однозначно не для Львов. Сегодня они хотят блистать и получать комплименты не только от возлюбленных. Будьте готовы, что шумные вечеринки — это ваш путеводитель на предстоящий вечер.
Скорпионы не любят мишуры, поэтому на встречу к ним лучше идти без воздушных шаров и плюшевых медведей. А вот Стрельцы обрадуются и открытке, сделанной своими руками.
А вот Рыбам придётся самим устраивать себе праздник и создавать настроение. Кроме того, представителям знака придётся самостоятельно позаботиться о столике в ресторане или походе в кино. В любом случае, если Рыбы "подсуетятся", вечер удастся на славу.
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