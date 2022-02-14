Идеальный День святого Валентина для знаков зодиака: что говорят звёзды

Отношение ко Дню всех влюблённых у россиян разное. Кто-то ждёт признаний, цветов и откровений, кто-то "воротит нос" от романтичных мероприятий. По словам астрологов, как бы возлюбленные нb реагировали на праздник, этот понедельник может стать идеальным исходя из гороскопа.

Так, например, Овну в этот день угодить непросто. Запаситесь терпением и вложите максимум креатива в сюрприз. Идеальным этот знак зодиака станет лишь? если подход будет оригинальным.

А вот Тельцу все "романтические излишки" даром не нужны. Сегодня представителей этого знака лучше "замотать" в плед и устроить уютный ужин лишь для двоих, пишет StarHit.

С Близнецами и Раками лучше забыть про покой. Эти знаки зодиака ждут от возлюбленных максимум фантазии и смекалки. Впрочем, можно не нестись "покорять Эверест", а ограничиться культурной программой.

Уютный ужин на двоих в этот день однозначно не для Львов. Сегодня они хотят блистать и получать комплименты не только от возлюбленных. Будьте готовы, что шумные вечеринки — это ваш путеводитель на предстоящий вечер.

Дева и Весы сегодня очень уязвимы и не блещут радостным настроением. Этим знакам зодиака потребуется максимум внимания и теплоты. А вот о вечере вдвоём можно забыть, велик шанс серьёзно поругаться.

Скорпионы не любят мишуры, поэтому на встречу к ним лучше идти без воздушных шаров и плюшевых медведей. А вот Стрельцы обрадуются и открытке, сделанной своими руками.

Козерогам и Водолеям "что воля, что неволя". Удача будет на стороне знаков, но они не ждут от праздника ничего "выдающегося". Между тем всё же лучше не отказываться от проявления романтики.

А вот Рыбам придётся самим устраивать себе праздник и создавать настроение. Кроме того, представителям знака придётся самостоятельно позаботиться о столике в ресторане или походе в кино. В любом случае, если Рыбы "подсуетятся", вечер удастся на славу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен