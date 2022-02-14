EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Идеальный День святого Валентина для знаков зодиака: что говорят звёзды

Гороскоп

Отношение ко Дню всех влюблённых у россиян разное. Кто-то ждёт признаний, цветов и откровений, кто-то "воротит нос" от романтичных мероприятий. По словам астрологов, как бы возлюбленные нb реагировали на праздник, этот понедельник может стать идеальным исходя из гороскопа.

Идеальный День святого Валентина для знаков зодиака: что говорят звёзды
  • Так, например, Овну в этот день угодить непросто. Запаситесь терпением и вложите максимум креатива в сюрприз. Идеальным этот знак зодиака станет лишь? если подход будет оригинальным.

А вот Тельцу все "романтические излишки" даром не нужны. Сегодня представителей этого знака лучше "замотать" в плед и устроить уютный ужин лишь для двоих, пишет StarHit.

  • С Близнецами и Раками лучше забыть про покой. Эти знаки зодиака ждут от возлюбленных максимум фантазии и смекалки. Впрочем, можно не нестись "покорять Эверест", а ограничиться культурной программой.

Уютный ужин на двоих в этот день однозначно не для Львов. Сегодня они хотят блистать и получать комплименты не только от возлюбленных. Будьте готовы, что шумные вечеринки — это ваш путеводитель на предстоящий вечер.

  • Дева и Весы сегодня очень уязвимы и не блещут радостным настроением. Этим знакам зодиака потребуется максимум внимания и теплоты. А вот о вечере вдвоём можно забыть, велик шанс серьёзно поругаться.

Скорпионы не любят мишуры, поэтому на встречу к ним лучше идти без воздушных шаров и плюшевых медведей. А вот Стрельцы обрадуются и открытке, сделанной своими руками.

Пара
 
  • Козерогам и Водолеям "что воля, что неволя". Удача будет на стороне знаков, но они не ждут от праздника ничего "выдающегося". Между тем всё же лучше не отказываться от проявления романтики.

А вот Рыбам придётся самим устраивать себе праздник и создавать настроение. Кроме того, представителям знака придётся самостоятельно позаботиться о столике в ресторане или походе в кино. В любом случае, если Рыбы "подсуетятся", вечер удастся на славу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Причуды Святого Валентина в День всех влюбленных
Автор: Екатерина Широкова
Темы гороскоп
Новости
Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде: СAS отклонил все апелляции
Российские учёные про анализу крови "увидят" тромбы у больных COVID-19
Идеальный День святого Валентина для знаков зодиака: что говорят звёзды
Тутберидзе заявила о спланированном допинг-скандале с Валиевой на ОИ-2022
Польский генерал: никто не посмеет помешать Путину рубить Украину
Кардиолог рассказала, как правильно принимать витамин D при "омикроне"
Любые шаги Путина будут выгодны США, заявили на Украине
Россияне Синицына и Кацалапов стали серебряными призёрами ОИ в танцах на льду
Мужчина ранил из ружья двоих подростков в Бурятии
Премьер Польши рассказал о "троянских конях Путина в Европе"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"

Инцидент с заходом в территориальные воды России атомной подлодки США мог закончиться ядерной катастрофой. Причину этого назвал полковник Баранец.

Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Мир. Новости мира
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Мир. Новости мира
NI: американский политолог объяснил, зачем США "истерия" вокруг Украины
Общество
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Любовь Степушова Орбан призвал к союзу с православными и намекнул о выходе Венгрии из ЕС Любовь Степушова Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов
Силовые структуры
Эксперт назвал спецсредство, которое применил "Маршал Шапошников" против АПЛ США
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, почему бегут иностранцы из Киева
Дочь Гергиева пожелала Беглову гореть в аду
Культура
Дочь Гергиева пожелала Беглову гореть в аду
Последние материалы
Любые шаги Путина будут выгодны США, заявили на Украине
Россияне Синицына и Кацалапов стали серебряными призёрами ОИ в танцах на льду
Мужчина ранил из ружья двоих подростков в Бурятии
Премьер Польши рассказал о "троянских конях Путина в Европе"
Вирусолог Волчков назвал способ "задушить" мутацию COVID-19 в новые штаммы
Кедми раскрыл, откуда Россия может начать "нападение" на Украину
Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"
Нападение собак на людей станет уголовным преступлением
"Не пускать Путина на выборы!" Литва намерена оспаривать "поправку Терешковой"
Талибан* "укрепляет" границу с Таджикистаном и Узбекистаном техникой НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников