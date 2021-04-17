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Вильфанд: однородности от лета ждать не стоит

Гороскоп

Однородно-теплой погоды от предстощего лета 2021 года ждать не придется. Впрочем, как и однородно-холодной.

Так "Москве 24" заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его данным, нам предстоит "засвидетельствовать" как вспышки тепла и засушливой погоды, так и холодные дождливые периоды. Сильно холодно, однако же, не будет. В Московском регионе, в частности, температурный режим будет около и даже выше нормы.

Засухи, как и переизбытка осадков, не будет, отметил Вильфанд. Ранее он обещал, что тёплое лето будет в Черноземье, на юге европейской территории.

 

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