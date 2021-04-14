Лето в России: чего ждать от "небесной канцелярии"

В России ожидается тёплое лето — температура воздуха будет около или чуть выше климатической нормы, возможен небольшой дефицит осадков.

"Лето будет в целом не холодным в умеренных широтах, в Московской области и сопредельных областях. Тёплое лето будет в Черноземье, на юге европейской территории", — сообщил в интервью "Парламентской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик также напомнил о непредсказуемой атмосфере, которая не позволяет делать точных долгосрочных предсказаний. Составить прогноз на ближайшие дни — возможно, а вот спрогнозировать погоду на летние месяцы — это то же самое, что гадать на кофейной гуще.

Прогноз на июнь, июль, август неточный, данные основаны на метеонаблюдениях прошлых лет.

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